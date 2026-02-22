Νίκη στο φινάλε για τον Υδραϊκό

Με δυναμικό τελείωμα στα τελευταία λεπτά, ο Υδραϊκός επικράτησε 6-4 του ΝΟ Χανίων στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, στην πρεμιέρα της Β΄ Φάσης της Waterpolo League ανδρών για το γκρουπ Β2.

Η αναμέτρηση είχε έντονο αμυντικό χαρακτήρα, με τις δύο ομάδες να περιορίζουν σημαντικά τις επιθετικές επιλογές των αντιπάλων τους, γεγονός που κράτησε το σκορ χαμηλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο μέχρι τα τελευταία λεπτά, όταν το σκορ ήταν στο 4-4.

Εκεί ο Υδραϊκός βρήκε τις λύσεις που αναζητούσε, πετυχαίνοντας δύο διαδοχικά τέρματα μέσα στο τελευταίο τετράλεπτο, με τους Δίπλαρο και Χατηκυριακάκη να διαμορφώνουν το τελικό 6-4 υπέρ της ομάδας του Δημήτρη Κραβαρίτη.

Με αυτή τη νίκη, ο Υδραϊκός έφτασε τους 21 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για είσοδο στα play-in. Αντίθετα, ο ΝΟ Χανίων παρέμεινε στους 4 βαθμούς, χωρίς να καταφέρει να πάρει κάτι από την αναμέτρηση.

Οκτάλεπτα: 0-1, 3-2, 0-1, 1-2

