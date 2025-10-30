Στη Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός, στην Ποντγκόριτσα η Βουλιαγμένη

Παναθηναϊκός και Βουλιαγμένη ρίχνονται σήμερα στη μάχη της 2ης στροφής του Euro Cup ανδρών.

Δεύτερη αγωνιστική (30/10) στη φάση των ομίλων του Euro Cup ανδρών στο πόλο, με Παναθηναϊκό και Βουλιαγμένη να... ανταλλάσσουν αντιπάλους, σε σχέση με την πρεμιέρα. Οι δύο ελληνικές ομάδες, που βρίσκονται μαζί στον Γ΄ όμιλο, θα παίξουν εκτός έδρας, οι μεν «πράσινοι» στη Βουδαπέστη με τη Βαζούτας, ο δε ΝΟΒ στην Ποντγκόριτσα με την Μπουντούτσνοστ, με στόχο να διπλασιάσουν τις νίκες τους, πριν «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» σε δύο εβδομάδες (13/11) στο Σεράφειο.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε προβλήματα στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπουντούτσνοστ (16-8), αλλά τώρα τον περιμένει μία πιο δύσκολη αποστολή στην Ουγγαρία, όπου καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί του ομίλου. Η Βαζούτας, που την 1η αγωνιστική έφυγε ηττημένη από το Λαιμό στη διαδικασία των πέναλτι (20-19), θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί τον παράγοντα έδρα και να πετύχει την πρώτη νίκη της, που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στη φάση των «16». Οι Μαγυάροι είναι αήττητοι ως τώρα στο ουγγρικό πρωτάθλημα και διαθέτουν πολύ καλούς παίκτες, έμπειρους και νεαρούς, αλλά το «τριφύλλι» έχει την ποιότητα να περάσει νικηφόρα από τη Βουδαπέστη και να συνεχίσει με το απόλυτο νικών τη φετινή του πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 19:30, με διαιτητές τον Ισπανό Νταβίντ Γκόμεθ και τον Σέρβο Αντρέγια Στανόγεβιτς.

Με τους δύο βαθμούς από τη δραματική νίκη επί της Βαζούτας στο... σακούλι, η Βουλιαγμένη πηγαίνει στο Μαυροβούνιο για την αναμέτρηση με την ασθενέστερη ομάδα του γκρουπ. Η «πρωτάρα» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Μπουντούτσνοστ δεν αναμένεται να παίξει ρόλο στη μάχη της πρόκρισης, όμως στην έδρα της είναι ικανή να «κόψει» βαθμούς και να παίξει ρόλο ρυθμιστή στον Γ΄ όμιλο. Οι «μπέμπηδες» του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς θα χρειαστεί να δώσουν μεγάλη προσοχή στο (30/10) παιχνίδι, προκειμένου να περάσουν χωρίς απώλειες από την Ποντγκόριτσα, στο πρώτο από τα τρία διαδοχικά εκτός έδρας ματς που έχουν να δώσουν στο Euro Cup.

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 19:00, με διαιτητές τον Ισπανό Αλεξ Μαρκέθ και τον Γερμανό Ραλφ Μίλερ.

