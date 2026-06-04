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Έκλεισε στο νέο κόμμα: Ο Σαμαράς κατεβάζει υποψήφιο το πρόσωπο που είναι persona non grata για Μητσοτάκη – Καρυστιανού

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Ο Αντώνης Σαμαράς οργανώνει απρόσκοπτα το νέο του κόμμα στελεχώνοντάς το με πρόσωπα που είναι βέβαιο πως θα προκαλέσουν αίσθηση στο ευρύ μέτωπο της δεξιάς.

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Έκλεισε στο νέο κόμμα: Ο Σαμαράς κατεβάζει υποψήφιο το πρόσωπο που είναι persona non grata για Μητσοτάκη – Καρυστιανού