Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Έκλεισε στο νέο κόμμα: Ο Σαμαράς κατεβάζει υποψήφιο το πρόσωπο που είναι persona non grata για Μητσοτάκη – Καρυστιανού 04-06-2026 11:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντώνης Σαμαράς οργανώνει απρόσκοπτα το νέο του κόμμα στελεχώνοντάς το με πρόσωπα που είναι βέβαιο πως θα προκαλέσουν αίσθηση στο ευρύ μέτωπο της δεξιάς. Διαβάστε για την πρώτη του κίνηση με ένα κλικ στο instanews.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr «Μήπως έχει σχέση με αυτό που έγινε στον εμβολιασμό μου;»: Φουλ επίθεση από τον Λάκη Λαζόπουλο dailymedia.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr «Να τα στείλω στον Μητσοτάκη να χαρεί»: Κόλαφος ο Λαζόπουλος κατά Λιάγκα στο τελευταίο «Τσαντίρι» του MEGA dailymedia.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Έκλεισε στο νέο κόμμα: Ο Σαμαράς κατεβάζει υποψήφιο το πρόσωπο που είναι persona non grata για Μητσοτάκη – Καρυστιανού SHARE