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Γιατί ακυρώθηκε γραπτό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 στα Χανιά

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Ακυρώθηκε το γραπτό υποψηφίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τρίτη 2 Ιουνίου σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ στα Χανιά, μετά από παράβαση του κανονισμού.

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Γιατί ακυρώθηκε γραπτό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 στα Χανιά