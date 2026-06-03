Γιατί ακυρώθηκε γραπτό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 στα Χανιά

Ακυρώθηκε το γραπτό υποψηφίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τρίτη 2 Ιουνίου σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ στα Χανιά, μετά από παράβαση του κανονισμού.

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