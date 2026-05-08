ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΑΑΔΕ ζητά πίσω 16,3 εκατ. ευρώ από 27.000 δικαιούχους από αγροτικές επιδοτήσεις

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023.

Όπως σημειώνει, για το έτος αυτό ενημερώθηκαν 27.193 δικαιούχοι για ελεγχόμενα προς ανάκτηση ποσά ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις για το 2023 από την ΑΑΔΕ, και ήδη έχουν ενημερωθεί με email οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων αγροτικών ενισχύσεων, ότι θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή στην ανάκτηση του ποσού. Πρόκειται για 27.193 δικαιούχους.

Το ποσό το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί είναι 16,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και για τα έτη 2019-2022.

Εκεί αθροιστικά πρόκειται για περίπου 240.000 δικαιούχους, οι οποίοι επίσης έχουν λάβει ένα τέτοιο email, που τους ενημερώνει ότι θα αναζητηθούν προς ανάκτηση αγροτικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 106 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 28 Μαΐου έγγραφα τα οποία να αναιρούν αυτά τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ΑΑΔΕ, να προσπαθήσουν δηλαδή να δικαιολογήσουν πώς και γιατί έλαβαν αυτές τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια εάν αυτές οι ενστάσεις δεν γίνουν δεκτές από την ΑΑΔΕ, τότε θα προχωρήσει η ανάκτηση των ποσών, η οποία είτε θα γίνει απευθείας από τους λογαριασμούς είτε θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές αγροτικές ενισχύσεις.

Πηγή: cnn.gr