Στην Ισπανία τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Συνάντηση με Σάντσεθ και Φελίπε ΣΤ'

Στην Ισπανία μεταβαίνει αύριο, Δευτέρα (12/01), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για συνάντηση με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στις 17:00 ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', στο Βασιλικό Ανάκτορο Θαρθουέλα.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, δυο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

Πηγή: newsbomb.gr