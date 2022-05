Οριγκί: «Για πάντα στην καρδιά μου το Άνφιλντ» (vids)

Η Μίλαν ολοκλήρωσε τις επαφές για την απόκτηση του Οριγκί και το επόμενο διάστημα ο 26χρονος Βέλγος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τα τυπικά και να υπογράψει στη συνέχεια το συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ροσονέρι».

Ο Οριγκί δεν ήταν στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ για τη βασική ενδεκάδα των «κόκκινων» και αποφάσισε να φύγει, όπως σχετικά είχε ενημερώσει τον Γερμανό τεχνικό.

Χθες στην τελευταία αγωνιστική και μετά το ματς κόντρα στη Γουλβς ο Βέλγος γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους: «Πάντα θα είναι στην καρδιά μου το Ανφιλντ και η Λίβερπουλ. Φεύγω γεμάτος από μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι η Λίβερπουλ», τόνισε εμφανώς συγκινημένος.



to be honest this made me cry, what this guy has done for me for years and years🤝🏽 He made me forget my real life problems and just be happy.. I'll always love The legendary @DivockOrigi https://t.co/49aVOq9Ker