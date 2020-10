View this post on Instagram

Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με τους συγγενείς των θυμάτων από τον φονικό σεισμό αλλά και τους πληγέντες σε Σμύρνη και Σάμο. #Panathinaikos #earthquake