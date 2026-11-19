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Παίκτης που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο με την Εθνική Βραζιλίας και ετοιμάζεται για μεταγραφή, ωστόσο τα χρήματα είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Μόνο η Νότιγχαμ μπορεί να βοηθήσει!