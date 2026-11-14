Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ και επιστρέφει Ελλάδα! 14-11-2026 10:30 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΡΟΣΩΠΑ Κώστας Τσιμίκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Οι μέρες του Κώστα Τσιμίκα στο Μέρσισαϊντ είναι μετρημένες. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! 10 λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά: Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι πραγματικά σημαίνουν; menshouse.gr Ο Ιφί, ο Ολυμπιακός και η παροιμία της Λεοπάρδαλης menshouse.gr Πέτρος Κωστόπουλος: Ζευγάρι με την Πατρινιά ξαδέρφη της Ανθής Βούλγαρη που έκλεψε τις εντυπώσεις στο MEGA (Pics) dailymedia.com.gr «Αν δεν ήμουν δικηγόρος σας τόσα χρόνια, με τις μηνύσεις που σας κάνανε…»: Το μάλε-βράσε με Δημητρακόπουλο – Ευαγγελάτο στο LIVE News (Vid) dailymedia.com.gr Η πιο κομβική μεταγραφή: Τι εξτρέμ ψάχνει ο ΠΑΟ menshouse.gr Δεν είναι ντροπή να το παραδεχτούμε γι' αυτή την Εθνική... menshouse.gr To καλό χαρτί της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης τον βάζει μπροστά για να του δώσει τη νίκη instanews.gr Επενδύσει στο μπάσκετ ο Τσίπρας: Ο παλαίμαχος που έκλεισε στην ΕΛ.Α.Σ. και την εκτοξεύει instanews.gr Ο Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ και επιστρέφει Ελλάδα! SHARE