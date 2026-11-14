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Ο Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ και επιστρέφει Ελλάδα!

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι μέρες του Κώστα Τσιμίκα στο Μέρσισαϊντ είναι μετρημένες.

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Ο Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ και επιστρέφει Ελλάδα!