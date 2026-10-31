Τα «κλειδιά» της Άιντραχτ στον στον Γιώτη Χατζηαλεξίου

Αλλαγές στην Άιντραχτ, με τον Μάρκους Κρότσε να απομακρύνεται και Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας της Φρανκφούρτης θα αναλάβει ο Γιώτης Χατζηαλεξίου.

Η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης πραγματοποιεί μια από τις χειρότερες σεζόν τα τελευταία χρόνια και φέτος βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Bundesliga. Για το λόγο αυτό η διοίκηση αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον αθλητικό διευθυντή, Μάρκους Κρότσε, και να δώσει τα «κλειδιά» του συλλόγου στον ελληνικής καταγωγής, Γιώτη Χατζηαλεξίου.

Ο 50χρονος παράγοντας γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη και εργάστηκε για 20 χρόνια στη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε διάφορα διοικητικά πόστα. Από το 2018 έως το 2023 κατείχε μάλιστα τη θέση του αθλητικού διευθυντή των εθνικών ομάδων της χώρας. Ηταν ο εμπνευστής και η κινητήρια δύναμη πίσω από το μεταρρυθμιστικό «Project Future», το οποίο αναδιοργάνωσε ριζικά τα γερμανικά πρωταθλήματα υποδομών και την ανάπτυξη ταλέντων.

Επιπλέον, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα διαδικαστικά ζητήματα ώστε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος να μπορέσει να αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας. Το Μάιο του 2024 ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Νυρεμβέργη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο σύλλογο, συνέδεσε το όνομά του με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς μεσολάβησε για την απόκτηση του του Στέφανου Τζίμα από τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τη μεταγραφή του Γιάννη Μασούρα από τον Ολυμπιακό.

Επιστρέφει λοιπόν στην πόλη όπου γεννήθηκε, αυτή τη φορά για να αναλάβει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στην ομάδα. Ο νυν αθλητικός επικεφαλής της Νυρεμβέργης έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με την Αϊντραχτ, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2030. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα αναλάβει επίσημα τα νέα του καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου 2027, χωρίς πάντως να αποκλείεται να βρεθεί νωρίτερα στη Φρανκφούρτη, εφόσον υπάρξει σχετική συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.