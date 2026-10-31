Φιλική νίκη στα πέναλτι για την Εθνική Κ15 στην Αυστρία

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με νίκη 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια) ολοκλήρωσε η Εθνική Προπαίδων (γεννηθέντες το 2012) την αναμέτρησή της με την οικοδέσποινα Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του αναπτυξιακού τουρνουά UEFA κάτω των 15 ετών.

Η Αυστρία προηγήθηκε στο 38', όταν ο Γκαφέντσου, έπειτα από προσωπική ενέργεια, επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι ποδοσφαιριστές του κ. Πάνου Καραγιάννη, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να ισοφαρίσουν λίγο πριν από τη λήξη του ματς. Συγκεκριμένα στο 79', ο Μητροφάνης έβγαλε κάθετη πάσα στην πλάτη της αυστριακής άμυνας, ο Κωνσταντινίδης πρόλαβε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα και με ωραίο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-1.

Στη διαδικασία των πέναλτι η Ελλάδα επικράτησε 4-3, κατακτώντας έναν επιπλέον βαθμό για τη συνολική βαθμολογία του τουρνουά.

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 14:00 (ώρα Ελλάδας), η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ισλανδία, στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τουρνουά.

Η σύνθεση της Εθνικής: Λίτος, Αποστολάκης, Γούσιος, Αγγελάκης, Σένια, Δέκος, Ξυγκόρος, Κόρμπος, Ζορμπαλάς, Βανταράκης, Καραγιάννης.

Αγωνίστηκαν και οι: Μετούσι, Κολομτσάς, Νικολαΐδης, Αναγνωστέλλης, Μητροφάνης, Κωνσταντινίδης, Οικονόμου, Κάμπος, Παπαδόπουλος.

Σημειώνεται ότι το τουρνουά διεξάγεται στο προπονητικό κέντρο της Αυστριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Ισπανίας και της Ισλανδίας. Η βαθμολογία μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής: