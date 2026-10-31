Παναθηναϊκός: Έφτασαν στην Θεσσαλονίκη οι «πράσινοι» (vid)

Μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές, ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα και την αναμέτρηση με τον Άρη.
Αύριο (1/11) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα φιλοξενήσει το «τριφύλλι» στο Αλεξάνδρειο (17:00) για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.
Οι «πράσινοι» έφτασαν στην Θεσσαλονίκη και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο από την άφιξη του συνόλου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Δείτε το βίντεο:
We ’re here ☘️ Thessaloniki 📍 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/yYMHEEq2wq— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 31, 2026