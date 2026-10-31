«Βράζει» το κατάμεστο Ιβανώφειο για το ντέρμπι Ηρακλής – ΠΑΟΚ! (pics)

Από νωρίς στις εξέδρες οι φίλοι του Ηρακλή, που δημιούργησαν «καυτή» ατμόσφαιρα με συνθήματα ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Σε ένα κατάμεστο Ιβανώφειο διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με την ατμόσφαιρα να είναι εκρηκτική πολύ πριν από το πρώτο τζάμπολ.

Οι φίλοι του «Γηραιού» άρχισαν να κατακλύζουν από νωρίς τις εξέδρες του γηπέδου, δίνοντας από τα πρώτα λεπτά τον δικό τους παλμό με συνθήματα. Το Ιβανώφειο ντύθηκε στα κυανόλευκα, με τον κόσμο του Ηρακλή να δημιουργεί μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και να δείχνει από νωρίς τη διάθεσή του να αποτελέσει τον έκτο παίκτη της ομάδας του στο μεγάλο ντέρμπι.