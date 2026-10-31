Η ΑΕΚ ταξίδεψε στα Ιωάννινα με πολλά προβλήματα, ο Βίκος Ιωαννίνων έβγαλε ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι, παίρνοντας την πρώτη του νίκη (95-84) στην ιστορία του στην GBL.

Ο Βίκος Ιωαννίνων βρήκε την ΑΕΚ γεμάτη προβλήματα, έβγαλε ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι του, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην παρθενική τους νίκη στην Α1 κατηγορία γράφοντας ιστορία (95-84).

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ πέτυχε την πρώτη της φετινή νίκη στην GBL (1-4 ρεκόρ), με την Ένωση να πέφτει στο 2-3. Ο Φρίμαν ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 20 πόντους, με τον Καρακώστα να συνεχίζει τις εκπληκτικές εμφανίσεις την φετινή σεζόν (17π. 4ασ.). Πολύ καλή παρουσία του Αγραβάνη (15π.), άγγιξαν το double-double Γόντικας (9π. 9ρ.) και Πατρίκης (7π. 10ρ.)

Από την άλλη πλευρά για τους «κιτρινόμαυρους» που ταξίδεψαν με μισή ομάδα στα Ιωάννινα ο Λαρεντζάκης ήταν ο κορυφαίος με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει 18 πόντους.

Αμφίρροπο πρώτο μέρος, ανταγωνιστικό πρόσωπο από τον Βίκο

Aμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (5-5, 7-7 στο 3’), με τον Βίκο να παίρνει σκορ μέσα από την ρακέτα από τον Φλόιντ, την ώρα που ο Λαρεντζάκης είχε ζεσταθεί από τα 6.75μ. (2/2τρ. 11-13 στο 5’). H AEK διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα (+3, 13-16 στο 7’), με τον Βίκο Ιωαννίνων να βγάζει ενέργεια στο παιχνίδι του. Οι παίκτες του Γιαπλέ έτρεξαν σερί 7-0 για να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (20-16), την ώρα που η Ένωση παρουσίαζε αμυντικά προβλήματα, ενώ δεν είχε την απαραίτητη ένταση στο παιχνίδι της.

Κατσίβελης και Καρακώστας διαμόρφωσαν το 22-22 στο ξεκίνημα της, με τον Βίκο να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Ο Καρακώστας με τρίποντο έδωσε αέρα τριών πόντων στην ομάδα του (27-24 στο 13’), με τους γηπεδούχους να έχουν περιορίσει επιθετικά του Σάκοτα (+6, 32-26 στο 15’). Ο Μπάρτλεϊ από πλευράς ΑΕΚ αναλάμβανε τις περισσότερες πρωτοβουλίες, με τον Βίκο να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (+8, 40-32 στο 17’), την στιγμή που Αμερικανός άσος της Ένωσης κρατούσε μόνος του τους «κιτρινόμαυρους» μέσα στο παιχνίδι (42-40 στο 19’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την ομάδα των Ιωαννίνων στο +3 (46-43), με τον Βίκο να βγάζει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του.

Βρήκε περισσότερες λύσεις ο Βίκος και έφτασε σε ιστορική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Πατρίκης παρουσίαζε εξαιρετικό πρόσωπο στο ματς (7π. 7ρ.) για το +3 (49-46) της ομάδας του, με τον Τζόσεφ να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία την αναμέτρηση (49-49 στο 22’). Ο Λαρεντζάκης με γκολ-φάουλ έδωσε τα ηνία στην ΑΕΚ (51-54 στο 24’), με τον Μπράουν να καρφώνει για το 53-56. Οι γηπεδούχοι με μίνι 5-0 σερί πήραν – ξανά – κεφάλι στο σκορ (58-56 στο 25’), με τους Αγραβάνη και Σμιθ να δίνουν λύσεις επιθετικά για το +6 (63-57 στο της ομάδας τους. Οι παίκτες του Σάκοτα αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, με τον Βίκο να παίρνει για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με τρίποντο-φάουλ του Καρακώστα (+12, 69-57 στο 29’), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +11 (71-60).

Η ΑΕΚ έβγαλε ένταση στο παιχνίδι της στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου και με 6-0 σερί μπήκε ξανά στο παιχνίδι (-5, 71-66), με τον Βίκο να βγάζει αντίδραση άμεσα απαντώντας με δικό του σερί 8-0 για να στείλει την διαφορά για πρώτη φορά στο +13 (79-66 στο 33'). Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα την διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (+13, 81-68 στο 35'), με τον Λαρεντζάκης να μειώνει με τρίποντο από την γωνία για το 84-73 στο 37'. Η ομάδα του Γιαπλέ «κλείδωσε» την πρώτη της νίκη στην GBL γράφοντας ιστορία, με την ομάδα από τα Ιωάννινα να επικρατεί με 95-84.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης