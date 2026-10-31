Η πιο γλυκιά παρουσία στο Ιβανώφειο: Η κυρία Χάιδω είναι πάντα εκεί για τον Ηρακλή της!

Υπάρχουν φίλαθλοι που δεν λείπουν ποτέ από το πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας και η κυρία Χάιδω είναι αναμφίβολα μία από αυτούς, δίνοντας για ακόμη μία φορά το «παρών» στο Ιβανώφειο.

Μπορεί στο παρκέ να πρωταγωνιστούν οι παίκτες, όμως στις κερκίδες του Ιβανωφείου υπάρχει μία παρουσία που κλέβει πάντα την παράσταση! Η αγαπημένη κυρία Χάιδω, μία από τις πιο πιστές φιλάθλους του Ηρακλή, βρίσκεται και πάλι στη θέση της, έτοιμη να χειροκροτήσει, να πανηγυρίσει και να στηρίξει με όλη της την καρδιά τον αγαπημένο της «Γηραιό» που σήμερα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Με το χαμόγελο στα χείλη, το γαλανόλευκο κασκόλ της και την αγάπη της για τον Ηρακλή να παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο, η κυρία Χάιδω αποδεικνύει πως η αφοσίωση σε μία ομάδα δεν γνωρίζει ηλικία.