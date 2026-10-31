Καντζούρης ενόψει Παναθηναϊκού: «Να επενδύσουμε πολλά στο ενεργειακό κομμάτι»

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Άρης την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό (1/11, 17:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και συνολικά επτά, συμπεριλαμβανομένου του BKT EuroCup και δοκιμάζεται απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, σε ένα κατάμεστο «Nick Galis Hall», αφού ο αγώνας είναι προ πολλού sold out.

Η προετοιμασία του Άρη ολοκληρώθηκε σήμερα (31/10) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Απόντες ήταν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Λευτέρης Μποχωρίδης και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Καντζούρης: «Πρέπει να επενδύσουμε στο ενεργειακό κομμάτι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Καντζούρης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Μας περιμένει ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο απέναντι σε έναν αντίπαλο που όλοι γνωρίζουμε την αξία του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κτίστηκε το καλοκαίρι, στοχεύοντας σε όλους τους πιθανούς τίτλους.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να επενδύσουμε πολλά στο ενεργειακό κομμάτι καθώς και στο να μην αλλάξουμε το σκεπτικό μας έχοντας ξεκάθαρες ιδέες σε άμυνα και επίθεση. Σίγουρα προσδοκούμε και στην υποστήριξη των οπαδών μας, οι οποίοι μας δίνουν σε κάθε αγώνα έξτρα κίνητρο και ενέργεια ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συνεχών υποχρεώσεών μας».