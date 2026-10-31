Grand Prix Μεξικού: Οκόν out, Χιρακάβα in!

Σε μια αιφνιδιαστική- λέμε τώρα... - κίνηση προχώρησε η Χάας το απόγευμα του Σαββάτου (31/10): η αμερικανική ομάδα ενημέρωσε πως ο 32χρονος Ρίο Χιρακάβα, που εκτελεί χρέη αναπληρωματικού οδηγού, θα καθίσει στο κόκπιτ του δεύτερου μονοθεσίου, παίρνοντας τη θέση του Εστεμπάν Οκόν.
Ο Οκόν, θυμίζουμε, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα και το 2027 θα είναι free agent, εκτός κι αν η Κάντιλακ του προσφέρει, εν τέλει, την ευκαιρία να οδηγήσει γι' αυτήν αντί του Μπότας.
Έτσι, μάλλον δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει πως ο Χιρακάβα, που προφανέστατα και έχει ισχυρούς δεσμούς με την Χάας λόγω συνεργασίας με την Toyota Gazoo Racing, θ' αντικαταστήσει τον... φευγάτο Οκόν.
Θυμίζουμε, πάντως, πως team-mate του Μπέρμαν το 2027 θα είναι ο Ραφαέλ Καμαρά.
TGR Haas F1 Team reserve driver Ryō Hirakawa will replace Esteban Ocon for the remainder of the weekend’s Mexico City Grand Prix. Ryō participated in FP1 at the Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday, his third free practice outing of the season driving the VF-26, finishing 15th overall. The Japanese driver will partner teammate Ollie Bearman through final practice and qualifying on Saturday and Sunday’s 71-lap grand prix – marking Ryō's Formula 1 race debut. No further statements will be made at this time. #HaasF1 #F1 #MexicoGP | @ryohirakawa— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026