Grand Prix Μεξικού: Οκόν out, Χιρακάβα in!

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Όπως ανακοίνωσε επισήμως η Χάας ο Ρίο Χιρακάβα θα πάρει τη θέση του Εστεμπάν Οκόν για τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου αλλά και για τον αγώνα της Κυριακής στο Μεξικό.

Σε μια αιφνιδιαστική- λέμε τώρα... - κίνηση προχώρησε η Χάας το απόγευμα του Σαββάτου (31/10): η αμερικανική ομάδα ενημέρωσε πως ο 32χρονος Ρίο Χιρακάβα, που εκτελεί χρέη αναπληρωματικού οδηγού, θα καθίσει στο κόκπιτ του δεύτερου μονοθεσίου, παίρνοντας τη θέση του Εστεμπάν Οκόν.

Ο Οκόν, θυμίζουμε, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα και το 2027 θα είναι free agent, εκτός κι αν η Κάντιλακ του προσφέρει, εν τέλει, την ευκαιρία να οδηγήσει γι' αυτήν αντί του Μπότας.

Έτσι, μάλλον δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει πως ο Χιρακάβα, που προφανέστατα και έχει ισχυρούς δεσμούς με την Χάας λόγω συνεργασίας με την Toyota Gazoo Racing, θ' αντικαταστήσει τον... φευγάτο Οκόν.

Θυμίζουμε, πάντως, πως team-mate του Μπέρμαν το 2027 θα είναι ο Ραφαέλ Καμαρά.