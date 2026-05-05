Clasico με εισιτήρια έως 12.500 ευρώ!

Οι κερκίδες του Camp Nou σχεδόν σίγουρα θα είναι γεμάτες την Κυριακή (10/5) όταν η Μπαρτσελόνα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό το Clásico θα μπορούσε να κρίνει τον τίτλο του πρωταθλήματος, επειδή αν οι Καταλανοί δεν χάσουν, θα στεφθούν μαθηματικά πρωταθλητές.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι υπερβολικά υψηλές, απολύτως τρελές. Προς το παρόν διατίθενται μόνο εισιτήρια VIP και VIP Premium. Η χαμηλότερη τιμή για το πρώτο είναι 1.750 ευρώ, ενώ για το δεύτερο ξεκινά από 2.750 ευρώ.

Ωστόσο, για όσους έχουν χρήματα να ξοδέψουν, μπορούν να παρακολουθήσουν το Clásico, από το προεδρικό θεωρείο μαζί με τους διευθυντές και των δύο συλλόγων, πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες και άλλους προσκεκλημένους. Η τιμή για αυτό το είδος θέσης είναι 12.500 ευρώ (!), όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS».

Στην ίδια τιμή είναι οι θέσεις «Players Zone», οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσβαση σε ένα VIP lounge με άμεση θέα στη σήραγγα των παικτών και συνεντεύξεις μετά τον αγώνα, με άνετα καθίσματα δίπλα στους παίκτες και τον πάγκο.

Λιγότερο ακριβές, αλλά σε VIP περιοχές, είναι οι θέσεις Pitch Row Tribune και Central Side στα 8.000 ευρώ, οι θέσεις Pitch Row Side στα 6.000 ευρώ, οι θέσεις Balcony Goal στα 3.000 ευρώ και οι θέσεις Balcony Goal First Row στα 2.750 ευρώ.

Το ρεκόρ εσόδων σε ένα Clásico σημειώθηκε την περασμένη σεζόν, με 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε εκείνον τον αγώνα, η μέση τιμή εισιτηρίου έφτασε τα 554 ευρώ και οι πωλήσεις εισιτηρίων VIP ανήλθαν σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση τιμή των εισιτηρίων VIP Premium να κυμαίνεται γύρω στα 3.370 ευρώ.