Σπουδαία νίκη «επιβίωσης» για τη Σεβίλλη

Με «χρυσό» σκόρερ τον Αλέξις Σάντσες, η Σεβίλλη πανηγύρισε τεράστια νίκη σε βάρος της Ρεάλ Σοσιεδάδ και πήρε... βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής στη La Liga.

Το γκολ του πολύπειρου Αλέξις Σάντσες στο 50ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα στη θέση του Ρομέρο, ήταν αρκετό για να χαρίσει μία υπερπολύτιμη νίκη για τη Σεβίλλη με 1-0 κόντρα στη Σοσιεδάδ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της LaLiga.

Αποτέλεσμα που έφερε τους Ανδαλουσιάνους πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη, μετά από τις δύο σερί ήττες που τους είχαν φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση. Βασικός κάτω απ’ τα γκολπόστ της Σεβίλης ήταν για άλλο ένα παιχνίδι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.