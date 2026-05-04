Η Κρεμονέζε προηγήθηκε, όμως η Λάτσιο με γκολ στo 92’ γύρισε το ματς (1-2) και την άφησε στη 18η θέση.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι πέτυχε τη 13η νίκη της στη φετινή Serie A και ανέβηκε στην 8η θέση έπειτα από 35 αγωνιστικές. Η Κρεμονέζε προηγήθηκε στο 29’ με το γκολ του Μπονατσόλι, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το πολύτιμο αποτέλεσμα και παραμένει στο -4 από την παραμονή. Και αυτό αφού η Λάτσιο γύρισε το παιχνίδι με δύο γκολ στην επανάληψη. Στο 53’ ο Ταβάρες έκανε αδιανότητη κούρσα και ο Ίσακσεν τελείωσε τη φάση έπειτα από ασίστ του Νόσλιν, ο οποίος στο 92’ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το τελικό 1-2.