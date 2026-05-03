Γρηγορίου: «Να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά το παιχνίδι

Όλα οσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

«Θέλω να αρχίσω ξανά τις δηλώσεις μου λέγοντας συγχαρητήρια στον οργανισμό του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντη και τους συνεργάτες του. Γνωρίζαμε πως ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε την ψυχολογία στα ουρανία και θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στον στόχο που είναι η 5η θέση.

Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, αυτό που αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον τελευταίο καιρό.

Προηγηθήκαμε και στο δεύτερο μέρος θέλαμε να κάνουμε το ίδιο παρότι οπισθοχωρήσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου, όπου υπήρχαν εκατερώθεν ευκαιρίες και να κλειδώσουμε τη νίκη με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιαννιώτα και στόχος είναι να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση»

