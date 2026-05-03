Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από την σέντρα του ντέρμπι με την Λίβερπουλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μία ξαφνική αδιαθεσία μία ώρα πριν την σέντρα του ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Λίβερπουλ οδήγησε τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σε νοσοκομείο ώστε να λάβει ιατρική βοήθεια.

Ο 84χρονος θρύλος των κόκκινων διαβόλων βρισκόταν στο Ολντ Τράφορντ, όταν ένιωσε αδιαθεσία, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την διακομιδή του σε κοντινό νοσοκομείο.

Τα πρώτα νέα είναι καθησυχαστικά και δεν συνδέουν αυτή την αδιαθεσία με την εγκεφαλική αιμορραγία τον Μάιο 2018 που λίγο έλειψε να του στοιχίσει την ζωή.

Ο 84χρονος Σερ Άλεξ κατάφερε να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά και να βγει νικητής από εκείνη την μάχη, κάτι που φαίνεται ότι θα συμβεί και αυτή τη φορά, αφού τα αγγλικά Μ.Μ.Ε. αναφέρουν ότι ο Σκωτσέζος θρύλος ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και απόψε το βράδυ.