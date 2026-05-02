Νίκησε την ΑΕΚ η Κ15 του Παναθηναϊκού

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να μην αφήνουν χώρους για δημιουργία ευκαιριών στον αντίπαλο. Στο 30’ ο Πανταζής σκόραρε, αλλά βρισκόταν σε θέση οφσάιντ, ενώ η ευκαιρία του Γρηγοριάδη 4 λεπτά μετά δεν μετουσιώθηκε σε γκολ.
Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν τελικά στο 43’, όταν ο Ψοφάκης έκανε εξαιρετική ενέργεια από δεξιά και γύρισε την μπάλα, με τον Δημητρακόπουλο να πλασάρει εύστοχα για το 1-0. Πανταζής και Δημητρακόπουλος έχασαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματα της ομάδας του, κάτι που έγινε τελικά στο 63’.
Ο Γρηγοριάδης έκλεψε και βρήκε τον Πανταζή κι αυτός έδωσε την μπάλα σ τον Δημητρακόπουλο, που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Ψοφάκης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Γρηγοριάδης (66΄ Γκουλιαμτζής), Λάμπρος, Αζίζ, Δημητρακόπουλος (66΄ Βελούδης), Αντωνιάδης, Κρασανάκης, Πανταζής.
ΑΕΚ: Ιορδανόπουλος, Κάνιος, Άμπελας, Μυλωνάς, Πάτσας, Μεργούπης, Παρασκευαϊδης, Αντωνίου, Κορμάνος, Λιάκος, Τσαχουρίδης.