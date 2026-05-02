Νίκησε την ΑΕΚ η Κ15 του Παναθηναϊκού

Η Κ15 του Παναθηναϊκού έφτασε στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να μην αφήνουν χώρους για δημιουργία ευκαιριών στον αντίπαλο. Στο 30’ ο Πανταζής σκόραρε, αλλά βρισκόταν σε θέση οφσάιντ, ενώ η ευκαιρία του Γρηγοριάδη 4 λεπτά μετά δεν μετουσιώθηκε σε γκολ.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν τελικά στο 43’, όταν ο Ψοφάκης έκανε εξαιρετική ενέργεια από δεξιά και γύρισε την μπάλα, με τον Δημητρακόπουλο να πλασάρει εύστοχα για το 1-0. Πανταζής και Δημητρακόπουλος έχασαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματα της ομάδας του, κάτι που έγινε τελικά στο 63’.

Ο Γρηγοριάδης έκλεψε και βρήκε τον Πανταζή κι αυτός έδωσε την μπάλα σ τον Δημητρακόπουλο, που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Ψοφάκης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Γρηγοριάδης (66΄ Γκουλιαμτζής), Λάμπρος, Αζίζ, Δημητρακόπουλος (66΄ Βελούδης), Αντωνιάδης, Κρασανάκης, Πανταζής.

ΑΕΚ: Ιορδανόπουλος, Κάνιος, Άμπελας, Μυλωνάς, Πάτσας, Μεργούπης, Παρασκευαϊδης, Αντωνίου, Κορμάνος, Λιάκος, Τσαχουρίδης.