Τζώρτζογλου: «Όλοι ξέρουν γιατί έκανα εγώ την απονομή στον ΟΦΗ» (vid)

O αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζώρτζογλου μίλησε στην εκπομπή Center Fox για όσα έγιναν στον τελικό Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, την γιορτή των Κρητικών στο Ηράκλειο, τη διαιτησία της ελληνικής πεντάδας ενώ αποκάλυψε και γιατί έκανε εκείνος την απονομή στον Κυπελλούχο.

Αποσπάσματα της συνέντευξης:

Για τη διαιτησία του τελικού: «Είχα διαφωνήσει δημόσια. Έκρινα ότι λόγω του υψηλού διακυβεύματος, όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία, αλλά για να κοπάσει η τοξικότητα, καλό θα ήταν να είναι στο VAR ξένος διαιτητής. Εκ του αποτελέσματος, ο κ. Λανουά δικαιώθηκε. Μόνο κακοπροαίρετοι μπορούν να πουν ότι η διαιτησία αυτού του αγώνα, μιας πεντάδας αμιγώς ελληνικής, δεν ήταν άριστη.

Βομβαρδίστηκα από μια μικρή μερίδα οπαδών του ΟΦΗ, κάποιοι μάλιστα είχαν και πολιτικά κίνητρα. Δεν ξέρω αν θα βγουν να ζητήσουν συγγνώμη, που αυτό που δεν ήθελαν έδωσε τελικά το Κύπελλο στον ΟΦΗ, με μια απόφαση σίγουρα δίκαιη από το VAR. Αυτοί που προσπάθησαν να με απαξιώσουν, από τα δικά μου χέρια πήραν το Κύπελλο».

Για τον λόγο που έδωσε ο ίδιος το Κύπελλο στον ΟΦΗ: «Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που δείχνουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ότι ήταν παρών. Όταν όμως στην απονομή ανεβαίνουν 52 άτομα, είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να μην φαίνεται.

Το γνωρίζουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΟΦΗ, καθώς την παραμονή, στο επίσημο δείπνο, ο Μάκης Γκαγκάτσης ανακοίνωσε ότι εφόσον το Κύπελλο το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το δώσει ο πρόεδρος, ενώ αν το πάρει ο ΟΦΗ, θα το δώσω εγώ λόγω της καταγωγής μου από το Ηράκλειο.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι και στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, το Κύπελλο δεν το έδωσε ο Τσέφεριν, αλλά ο Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ακριβώς επειδή είναι Έλληνας. Και στον περσινό τελικό Ολυμπιακός–ΟΦΗ, η ίδια συμφωνία ίσχυε, αν το έπαιρνε ο ΟΦΗ, θα έκανα εγώ την απονομή».

