Η συγκινητική ανάρτηση του Κόντη μετά τη φιέστα του ΟΦΗ: «Ευχαριστώ από καρδιάς» (pics)

Τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Χρήστος Κόντης για όσα έζησε τις τελευταίες μέρες, με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και τη φαντασμαγορική φιέστα στο Ηράκλειο, προσπάθησε να εκφράσει όσα έζησε και δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του, ενώ ευχαρίστησε την Κρήτη, τον Μιχάλη Μπούση, τους συνεργάτες του και τους οπαδούς για τη στήριξη σε κάθε βήμα.

Αναλυτικά:

Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται εύκολα. Λίγες μέρες πριν τον τελικό το είπα γιατί το πίστευα. Όχι από ενθουσιασμό της στιγμής, αλλά γιατί έβλεπα καθημερινά τι κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δούλεψε πολύ. Πέρασε δύσκολες στιγμές, πίεση, αμφισβήτηση. Κράτησε χαρακτήρα και έμεινε ενωμένη μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει τον στόχο της.

Και κατάφερε κάτι ακόμα μεγαλύτερο… να βάλει στο πλάνο έναν στόχο που δεν υπήρχε καν στο πίσω μέρος του μυαλού -τον τελικό Κυπέλλου. Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά έδειξαν τι σημαίνει να παίζεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Με καθαρό μυαλό, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Είμαι περήφανος για αυτούς. Για τη νοοτροπία τους, τη συνέπειά τους και τον τρόπο που στάθηκαν σε όλη τη διαδρομή. Ευχαριστώ την Κρήτη, τον πρόεδρό μας κ. Μπούση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τους συνεργάτες μου και το team μου που ήταν μαζί μου από την αρχή, και τους φιλάθλους που είναι πάντα ο δωδέκατος παίκτης μας. Και πάνω απ’ όλα, τους παίκτες μου. Γιατί αυτοί έκαναν όλους τους στόχους πραγματικότητα.

Ευχαριστώ από καρδιάς🏆