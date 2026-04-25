Χαρούμενο το... 2026 για την Τότεναμ: τα «Σπιρούνια» χάρη σε γκολ του Ζοάο Παλίνια πήραν τεράστια νίκη στην έδρα της Γουλβς, την πρώτη τους μέσα στο 2026, και αύξησαν σημαντικά τις πιθανότητές τους για σωτηρία.

Κι όμως γίνονται και θαύματα! Μετά από 15 συνεχόμενες γκέλες στην Premier League, η Τότεναμ τα κατάφερε και πήρε νίκη, επικρατώντας με σκορ 1-0 στην έδρα της Γουλβς και μπορεί να ελπίζει στην παραμονή!

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά τις 28 Δεκεμβρίου (2-1 κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας) και έβαλε τέλος στο τεράστιο αρνητικό σερί που έτρεχε και είναι στο -2 από τις θέσεις που θα της εξασφαλίσουν πως την επόμενη χρονιά δεν θα αγωνίζεται στην Championship.

Το «Χρυσό» γκολ, το οποίο πανηγύριστηκε έξαλλα στο Βόρειο Λονδίνο και χάρισε τη νίκη στους Spurs σκόραρε ο Ζοάο Παλίνια στο 82ο λεπτό με μία προβολή από κοντά, έπειτα από προσπάθεια του Ριτσάρλισον.

Νίκη επί της Έβερτον και έμεινε «ζωντανή» η Γουέστ Χαμ

Την ίδια ώρα, η Γουέστ Χαμ, η οποία μάχεται με την Τότεναμ για την παραμονή, πήρε τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Έβερτον και έκανε ακόμη βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Έτσι, οι Hammers μετά και το σημερινό «τρίποντο» βρίσκεται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη και τους Spurs.

Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν στο 52ο λεπτό με τον Τόμας Σούτσεκ, με τον Ντιούσμπουρι-Χολ να σκοράρει στο 88' και να ισοφαρίζει το ματς σε 1-1, σκορ που όλοι νόμιζαν πως θα ήταν το τελικό. Ωστόσο, ο Κάλουμ Γουίλσον στις καθυστερήσεις (93') βρήκε δίχτυα, έκανε το 2-1 και χάρισε μία πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του.