Μύθου: «Παιδικό όνειρο το τρόπαιο - Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό» (vid)

Σαν παιδικό όνειρο χαρακτήρισε ο Ανέστης Μύθου την κατάκτηση ενός τροπαίου με τον ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως θα κάνει τα πάντα η ομάδα για να φέρει ένα ακόμα τρόπαιο στην πόλη.

Ο 18χρονος φορ «συστήθηκε» τη φετινή σεζόν και αποτελεί εκ των πρωταγωνιστών της φετινής πορείας των «ασπρόμαυρων» στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα του PAOK TV, ανέφερε πως είναι ένα παιδικό όνειρο όλων στο PAOK Academy να κατακτήσουν τρόπαιο με την ανδρική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανέστη Μύθου:

Για το πρώτο τρόπαιο επαγγελματικής καριέρας με τον ΠΑΟΚ: «Τεράστιο κίνητρο να κατακτήσεις ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα στα 100 χρόνια κιόλας είναι περηφάνεια. Χαρά και προσμονή για αυτό».

Για το αν ήταν στόχος αυτό το τρόπαιο μεγαλώνοντας: «Είναι ένα από τα παιδικά όνειρα όλων στην ακαδημία. Μακάρι να επιτευχθεί, όπως επιτεύχθηκαν οι υπόλοιποι που έθεσα στην χρονιά».

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Κερδίζουν οι προσωπικότητες. Πρέπει να είμαστε εκεί σαν ΠΑΟΚ και να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι».

Για τον κόσμο και τι μήνυμα έχει για αυτούς: «Θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε ένα ακόμα τρόπαιο για την ομάδα».

