AEK: Διαχείριση συναισθημάτων και δυνάμεων θέλει να δει ο Νίκολιτς - Ποια τα δεδομένα για την ενδεκάδα 

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ έλαβε τέλος την περασμένη Πέμπτη και πλέον για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, η μεγάλη πρόκληση βρίσκεται... μπροστά και δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία των πλέι-οφ έγινε στο Καραϊσκάκη, με την Ένωση να ανοίγει τη διαφορά στο συν πέντε από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Το δεύτερο βήμα οι κιτρινόμαυροι θέλουν να το κάνουν στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς, γνωρίζει πως η ομάδα του, παίζοντας στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει το αβαντάζ της έδρας και της... ορμής που έχει αποκτήσει γενικότερα σε συνδυασμό με την συσπείρωση του κιτρινόμαυρου οργανισμού με 8.000 Ενωσίτες να δίνουν το παρών στην σημερινή προπόνηση επιβεβαιώνοντας το κλίμα συστράτευσης που υπάρχει.

Παράλληλα όμως ξέρει πολύ καλά, πως το ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Η Ένωση, προέρχεται από μια εξαντλητική μάχη την Πέμπτη στην οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ενέργειας και δεδομένα την Κυριακή θα χρειαστεί μια έξυπνη τακτική προσέγγιση και έναν έξυπνο τρόπο παιχνιδιού που θα φέρει το θετικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ο Νίκολιτς άλλωστε χαρακτήρισε το ματς περίπλοκο και εξήγησε πως περιμένει από τους παίκτες του να το διαχειριστούν τόσο συναισθηματικά όσο και ενεργειακά προκειμένου να πάρουν στο τέλος αυτό που θέλουν. «Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε aggressive, να τρέξουμε πολύ, να παλέψουμε, να φέρουμε ενέργεια στο ματς. Να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας στο μέγιστο επίπεδο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να σε τιμωρήσει ανά πάσα στιγμή», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

Από εκεί και πέρα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν φαίνεται πως θα «πειράξει» πολύ την ενδεκάδα του συγκριτικά με τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης. Θα πάει με την γνωστή συνταγή του 4-4-2 και θα δούμε μια σύνθεση σχεδόν ίδια με αυτή που είδαμε με την Ράγιο, με δυο - (μάξιμουμ) τρεις αλλαγές. Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, ο Ρότα δεξιά και πιθανότατα ο Πενράις αριστερά, που έχει το προβάδισμα έναντι του Πήλιου. Στον άξονα, το δίδυμο Μαρίν-Πινέδα δεν σπάει κι από εκεί και πέρα ο Κοϊτά θα καλύψει το ένα άκρο ενώ στην άλλη πλευρά, θέση διεκδικούν Περέιρα και Κουτέσα. Στην κορυφή της επίθεσης, αν δεν δούμε τον Λούκα Γιόβιτς να επιστρέφει (ο Σέρβος φορ δεν συμμετείχε στα πρώτα 15 λεπτά του προγράμματος στην ανοικτή προπόνηση του Σαββάτου) τότε θα δούμε να διατηρείται το δίδυμο της Πέμπτης, Βάργκα-Ζίνι, με τον τελευταίο θυμίζουμε να πετυχαίνει δύο γκολ απέναντι στην Ράγιο και να δείχνει σε σούπερ κατάσταση.