Μεταγραφικό μπρα ντε φερ Λίβερπουλ-Γιουνάιτεντ για τον Γουόρτον

Μεταγραφική μάχη θα δώσουν οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι της Premier League, για την απόκτηση του 22χρονου μέσου της Κρίσταλ Πάλας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TalkSport», η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Άνταμ Γουόρτον και ετοιμάζουν τις προτάσεις τους στην Κρίσταλ Πάλας.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι οι Λονδρέζοι ζητούν το ποσό των 80 εκατ. λιρών για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του νεαρού χαφ που έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του την φετινή σεζόν.

Ο Γουόρτον μετράει 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μοιράσει 7 ασίστ ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική Αγγλίας, έχοντας στο ενεργητικό του τέσσερις συμμετοχές.