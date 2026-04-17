Η αφιέρωση του Μαρίν στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Μαρίν τίμησε τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αφιερώνοντας το γκολ που πέτυχε με την ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Εξαιρετικό παιχνίδι έκανε για άλλη μια φορά ο Ραζβάν Μαρίν και βοήθησε την ΑΕΚ να… αγγίξει το θαύμα της πρόκρισης απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Ρουμάνος μέσος σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 2-0 και στη συνέχεια τίμησε τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου του προπονητή του στην εθνική ομάδα, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

Στρέφοντας το βλέμμα του προς την κάμερα, σχημάτισε με τα δάχτυλα μια καρδιά και το γράμμα «L», το αρχικό του ονόματος του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού του. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί αρκετά καλά, αν και υπήρξαν και εντάσεις στις σχέσεις τους. Ωστόσο, ο σεβασμός του Μαρίν στη μεγάλη προσωπικότητα του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι δεδομένος.