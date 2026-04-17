Η Μίλαν έκανε κρούση στον Βλάχοβιτς

Οι «ροσονέρι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Σέρβο επιθετικό, ξεκινώντας επαφές με την πλευρά του για την μεταγραφή του το καλοκαίρι.

Το συμβόλαιο του 26χρονου στράικερ με την Γιουβέντους ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, με την διοίκηση των «μπιανκονέρι» να έχει πάρει την απόφαση να χωρίσει τους δρόμους της με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Έτσι, η Μίλαν που ψάχνεται για την ενίσχυσή της στην επίθεση, έχει κάνει ήδη κρούση στην πλευρά του Σέρβου επιθετικού, με την προοπτική της συνεργασίας από το καλοκαίρι όταν και θα λήξει το συμβόλαιό του.

Ο Βλάχοβιτς την φετινή σεζόν έχει καταγράψει μόλις 18 συμμετοχές έχοντας στο ενεργητικό του έξι γκολ και δύο ασίστ και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του.