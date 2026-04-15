Ολυμπιακός: Καταγγελία της Παλμέιρας σε Φορταλέζα ελέω… Μάνσα

Τα χρήματα που της αναλογούν από τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα στον Ολυμπιακό, διεκδικεί η Παλμέιρας.

Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός επένδυσε στην απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γι’ αυτό δόθηκε δανεικός στη Ρίο Άβε, όπου τα πάει περίφημα.

Ωστόσο, ποσοστό από τα δικαιώματα του 22χρονου στόπερ έχει και η Παλμέιρας, η οποία ωστόσο δεν έχει λάβει το ποσοστό που της αναλογεί από τη μεταγραφή και κατέφυγε στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, η Παλμέιρας, που κατείχε το 30% του Μάνσα, έχει υποβάλει καταγγελία στο Εθνικό Επιμελητήριο Επίλυσης Διαφορών.

Σε πρώτο χρόνο διεκδικεί το ποσό των 225 χιλ. ευρώ από την πρώτη δόση που έχει καταβληθεί από τον Ολυμπιακό στη Φορταλέζα, ενώ συνολικά αξιώνει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.