H Ουνιόν Βερολίνου θα έχει την πρώτη γυναίκα προπονητή στην ιστορία της Bundesliga!

Η ήττα της Ουνιόν Βερολίνου από την ουραγό Χαϊντενχάιμ έφερε ραγδαίες εξελίξεις, με την Μαρί-Λουίζ Έτα να αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακής προπονητή, σε μια ιστορική στιγμή για το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Χαϊντενχάιμ, η διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου ανακοίνωσε την απόλυση του Στέφαν Μπαουμγκάρτ και έκανε την έκπληξη αναφορικά με την διάδοχη κατάσταση μέχρι το τέλος της σεζόν.

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα χρέη υπηρεσιακής προπονητή, θα αναλάβει η μέχρι πρότινος προπονήτρια της U19 του συλλόγου, Μαρί-Λουίζ Έτα, που από το καλοκαίρι θα αναλάβει την γυναικεία ομάδα της Ουνιόν Βερολίνου.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το γερμανικό ποδόσφαιρο, αφού η 34χρονη θα γίνει η πρώτη γυναίκα προπονητής ομάδας της Bundesliga, γράφοντας ιστορία πριν καν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα.