H Ουνιόν Βερολίνου θα έχει την πρώτη γυναίκα προπονητή στην ιστορία της Bundesliga!

Λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Χαϊντενχάιμ, η διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου ανακοίνωσε την απόλυση του Στέφαν Μπαουμγκάρτ και έκανε την έκπληξη αναφορικά με την διάδοχη κατάσταση μέχρι το τέλος της σεζόν.
Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα χρέη υπηρεσιακής προπονητή, θα αναλάβει η μέχρι πρότινος προπονήτρια της U19 του συλλόγου, Μαρί-Λουίζ Έτα, που από το καλοκαίρι θα αναλάβει την γυναικεία ομάδα της Ουνιόν Βερολίνου.
Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το γερμανικό ποδόσφαιρο, αφού η 34χρονη θα γίνει η πρώτη γυναίκα προπονητής ομάδας της Bundesliga, γράφοντας ιστορία πριν καν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα.
The men’s first team will tackle the final phase of the season under the leadership of Marie-Louise Eta, previously coach of the U-19s and future head coach of the women’s first team.— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) April 11, 2026
"One of Union’s strengths has always been, and remains, the ability to pull together in such… pic.twitter.com/gzfSJoORqW