Η Γαλατασαράι τίμησε την μνήμη του θρυλικού Μιρτσέα Λουτσέσκου (pics)

Η τουρκική ομάδα πριν την αναμέτρηση με την Γκιοζτέπε για το τουρκικό πρωτάθλημα τίμησε την μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η είδηση του θανάτου του εμβληματικού προπονητή βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και η Γαλατασαράι δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει την μνήμη του ανθρώπου που κάθισε στον πάγκο της από το 2000 έως το 2002.

Έτσι, πριν την αναμέτρηση με την Γκιόζτεπε για το τουρκικό πρωτάθλημα, οι παίκτες της «Τσιμ Μπομ» έκαναν την εμφάνισή τους φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στην μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.