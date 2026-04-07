Χαραλάμπους: Στα ραντάρ ομάδων της Super League

Ο Ηλίας Χαραλάμπους αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα ενόψει του καλοκαιριού για τoν πάγκο ομάδας της Super League, καθώς ήδη υπάρχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για να εργαστεί επί ελληνικού εδάφους.

Ο Κύπριος τεχνικός ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Στεάουα, πριν περίπου ένα μήνα όταν υπέβαλε την παραίτησή του μετά την εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. βάζοντας τέλος σε μια επιτυχημένη θητεία σχεδόν τριών ετών, από τότε που ανέλαβε την ρουμανική ομάδα στις 30 Μαρτίου 2023.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Στεάουα, ο Χαραλάμπους κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες, οδηγώντας τη Στεάουα στην κατάκτηση δύο διαδοχικών πρωταθλημάτων, αλλά και δύο συνεχόμενων Super Cup. Παράλληλα, ξεχώρισε και στην Ευρώπη, καθώς την περυσινή σεζόν στο UEFA Europa League η ρουμανική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, αφού απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στα playoffs, φτάνοντας μέχρι τη φάση των «16». Μάλιστα απέσπασε «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό.



Τον 45χρονο προπονητή «τσεκάρει» ομάδα του λεγόμενου Big 4, ενώ υφίσταται ενδιαφέρον και από σύλλογο που μετέχει στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8.



Η φετινή σεζόν δεν κύλησε με τον ίδιο ρυθμό, καθώς η Στεάουα δεν κατάφερε να προχωρήσει στα νοκ-άουτ ματς του Europa League, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 7η θέση, γεγονός που οδήγησε τελικά και στο «διαζύγιο» των δύο πλευρών.