 «Βασιλιάς» των ασίστ ο Τζόλης: Όγδοος στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου - 16ος ο Καρέτσας!  

Ο Χρήστος Τζόλης με 13 ασίστ σε 26 ματς πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν, καταγράφοντας επιδόσεις που τον τοποθετούν ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως στην συγκεκριμένη κατηγορία. Οι θέσεις των Καρέτσα, Ζίβκοβιτς και Τσάπρα.

Με 13 ασίστ (αλλά και 9 γκολ) σε 26 αγώνες πρωταθλήματος, ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην 8η θέση στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου και στην 15η θέση συνολικά παγκοσμίως, ανεξαρτήτως χώρας.



Παράλληλα, σε όλες τις διοργανώσεις της φετινής σεζόν έχει ήδη φτάσει τις 19 ασίστ με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί η χρηματιστηριακή αξία του.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν με 20 ασίστ και ακολουθούν ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16 ασίστ), ο Έντουαρντ Σπετσιάν της Κράσνονταρ (15 ασίστ), ο Φεντερίκο Ντιμάρκο της Ίντερ (15 ασίστ), ο Λουίς Ντίας της Μπάγερν (14 ασίστ), ο Τζόι Φέρμαν της PSV Αϊντχόφεν (14 ασίστ) και ο Μάρκο Ασένσιο της Φενέρμπαχτσε (13 ασίστ), ο οποίος έχει την ίδια επίδοση με τον Έλληνα διεθνή. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Αράλ Σιμσίρ της Μίντιλαντ (13 ασίστ) και ο Φρανσίσκο Τρινκάο της Σπόρτινγκ (12 ασίστ).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κώστας Καρέτσας της Γκενκ είναι 16ος με 11 ασίστ, με τον Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα να έπεται στη 17η θέση με 10 τελικές. Στην 28η θέση είναι ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (9 ασίστ), όσες και ο 31ος Τσάπρας του Λεβαδειακού!