Η Αυστραλία συνέτριψε με 5-1 το Κουρασάο στη Μελβούρνη

Σαρωτική ήταν η Αυστραλία, καθώς διέλυσε με 5-1 το Κουρασάο.

Ο Νέστορι Ιρανκούντα σημείωσε δύο γκολ σε πέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο (80’, 84’), καθώς η Αυστραλία συνέτριψε το Κουρασάο με 5-1 σε φιλικό αγώνα στη Μελβούρνη, στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της πριν κατευθυνθεί στο εξωτερικό για να συνεχίσει την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7).

Οι Socceroos σκόραραν συνολικά τέσσερα γκολ μετά την ανάπαυλα εναντίον της μικρότερης χώρας που προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Αλεσάντρο Τσιρκάτι (67’) και Τζόρντι Μπος (71’) σκόραραν επίσης στο δεύτερο ημίχρονο στο «Melbourne Rectangular Stadium», αφού ο Αρτζάνι Μάρθα του Κουρασάο σκόραρε για τους φιλοξενούμενους στο 50ό λεπτό, ισοφαρίζοντας το γκολ του Άουερ Μαμπίλ στο 23ο λεπτό.

Η Αυστραλία παίζει τον εναρκτήριο αγώνα της για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 13 Ιουνίου εναντίον του Κοσόβου ή της Τουρκίας, οι οποίες θα συναντηθούν απόψε (31/3) σε playoffs.