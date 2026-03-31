Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ ο Σλότεμπεργκ

Η Ντόρτμουντ έπεισε τελικά τον Νίκο Σλότερμπεκ και θα τον κρατήσει στο ρόστερ της, παρά το έντονο ενδιαφέρον από Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild η διοίκηση έχει ολοκληρώσει σχεδόν τις επαφές με τον μάνατζερ του για την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο Σλότερμπεκ έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση της Μπορούσια τού έχει προσφέρει νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο “Signal Iduna Park” έως το καλοκαίρι του 2031.

Η διοίκηση της ομάδας ήθελε από την αρχή της σεζόν να τον “δέσει” με το νέο συμβόλαιο, και αρχικά πρότεινε αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του από τα οκτώ, στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά ο διεθνής στόπερ απέρριψε την πρόταση αυτή και ζήτησε 14 εκατ. ευρώ, ως ετήσια αποζημίωση, κάτι που τελικά αποδέχθηκαν οι παράγοντες της ομάδας.

Σύμφωνα με το περιοδικό “Sport Bild” η διοίκηση αποφάσισε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του και το επόμενο διάστημα ο 26χρονος διεθνής στόπερ θα βάλει την υπογραφή του.