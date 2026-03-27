Τέλος εποχής για Τσιμίκα στη Λίβερπουλ

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στη Λίβερπουλ ενόψει της επόμενης σεζόν, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Liverpool Echo», ανάμεσά τους είναι και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος φαίνεται πως δεν υπολογίζεται.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ, που αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στη Ρόμα, αναμένεται να τεθεί στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών. Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ φέρονται διατεθειμένοι να του δώσουν το «πράσινο φως» για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στο ίδιο πλαίσιο, αρκετοί ακόμη παίκτες των «κόκκινων» βρίσκονται υπό αξιολόγηση ή προς αποχώρηση, γεγονός που δείχνει ότι επίκειται ευρύ «restart» στο ρόστερ της ομάδας.

Παράλληλα, έχει ήδη γνωστοποιηθεί πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης εποχής για τον σύλλογο.