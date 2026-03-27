Ο Μπαστόνι οδεύει προς Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με τη Sport, η μεταγραφή του Αλεσάντρο Μπαστόνι στην Μπαρτσελόνα προχωρά σταδιακά, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε συμφωνία.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει τονίσει πως επιθυμεί μόνο τη μετακίνησή του στη Μπαρτσελόνα, κάτι που παίζει μεγάλο ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της, η Ίντερ δεν είναι αρνητική στην πώληση, αφού επιδιώκει να ενισχύσει τα οικονομικά της μέσω μιας μεγάλης μεταγραφής.

Η πιθανή αποχώρηση του Μπαστόνι είναι σε ένα ευρύτερο πλάνο της διοίκησης για εξισορρόπηση των οικονομικών και δημιουργία ρευστότητας, ώστε να προχωρήσει σε νέες προσθήκες στο ρόστερ.

Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια η ιταλική ομάδα έχει μια πιο προσεκτική μεταγραφική πολιτική, δίνοντας έμφαση στη σωστή διαχείριση.

Ο Μπαστόνι αποκτήθηκε από την Αταλάντα το 2017 και πλέον η αξία του έχει πέσει. Έτσι, μια ενδεχόμενη πώληση κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ θα αποφέρει σημαντικό καθαρό κέρδος, δίνοντας στην Ίντερ τη δυνατότητα να κινηθεί πιο δυναμικά στην αγορά.