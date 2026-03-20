Αποθεώνουν οι Σέρβοι τον Νίκολιτς: «Οδηγεί την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό τρόπαιο»

Στη Σερβία θεωρούν ότι ο Νίκολιτς φέτος εκπροσωπεί επάξια με την ΑΕΚ τη χώρα τους στην Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ χάλασε την εικόνα της με την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Τσέλιε, πήρε την πρόκριση για τους «8» του Conference League. Ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα για μια ομάδα που ξεκίνησε από το… μηδέν το καλοκαίρι, πέρασε από τρεις προκριματικούς γύρους και στη League Phase τερμάτισε στην 3η θέση.

Κι όλα αυτά είναι έργο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πιστώνεται την επιτυχία, καθώς έκανε σκληρή δουλειά στην ΑΕΚ και αυτή αποδίδει. Γι’ αυτό και οι Σέρβοι τον αποθεώνουν, θεωρώντας την Ένωση ως… σερβική εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κι αυτό γιατί σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία των «κιτρινόμαυρων» παίζουν και οι ομοεθνείς του Λούκα Γιόβιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και (λιγότερο) Μάρκο Γκρούγιτς.

Η ιστοσελίδα mondo.rs αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Μάρκο Νίκολιτς οδηγεί την ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό τρόπαιο: Δεν θα θυμάται την οδυνηρή ήττα, πάει για το κύπελλο με τους Σέρβους. Ο Σέρβος εξπέρ Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε μια θέση στα προημιτελικά του Conference League για την ΑΕΚ από την Αθήνα, η οποία ονειρεύεται το ευρωπαϊκό τρόπαιο».

Η republika.rs αναφέρεται στο έντονο σερβικό στοιχείο της ΑΕΚ: «Η Σερβία στα προημιτελικά: Ποιος λέει ότι δεν έχουμε εκπρόσωπο στις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων; Ο Μάρκο Νίκολιτς κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα, με την ΑΕΚ να παλεύει για τον τίτλο στο πρωτάθλημα και να φέρνει και εντυπωσιακά αποτελέσματα στο Conference League. Ο Σέρβος προπονητής μαζί με τους Λούκα Γιόβιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρώπη με τον καλύτερο τρόπο».

