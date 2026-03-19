Ολυμπιακός: «Κλειδώνει» η επιστροφή Φορτούνη

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε χθες στον Ρέντη και τα είπε με τους πρώην συμπαίκτες του και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Έτοιμος να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην Ελλάδα και μετά την επίσκεψή του στο ΣΕΦ την Τρίτη, βρέθηκε χθες και στον Ρέντη, στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων». Είχε την ευκαιρία να τα πει με τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά μίλησε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το ίδιο είχε συμβεί και κατά την επίσκεψη του Φορτούνη και τον Δεκέμβριο.

Ο 33χρονος τα πάει καλά στην Αλ Καλίτζ φέτος, καταγράφοντας πολύ καλά νούμερα 8 γκολ και 11 ασίστ μέχρι στιγμής, αλλά μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και είναι δεδομένη η επιθυμία του να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είναι θετικοί στο να δουν ξανά τον Φορτούνη στα ερυθρόλευκα και όλα δείχνουν πως το ντιλ θα προχωρήσει.

Ακόμα οι δύο πλευρές δεν έχουν κάτσει στο τραπέζι να συζητήσουν τις λεπτομέρειες ενός συμβολαίου, ωστόσο είναι δεδομένη η επιθυμία όλων, του Μεντιλίμπαρ συμπεριλαμβανομένου, για να συνεργαστούν ξανά τη νέα σεζόν.

