A Bola: «Στα ραντάρ της Πόρτο ο Μουζακίτης»

Η Πόρτο έχει στη μεταγραφική της λίστα το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη.

Στις ευρωπαϊκές ομάδες που παρακολουθούν τον Χρήστο Μουζακίτη συγκαταλέγεται και η Πόρτο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola», οι «δράκοι» έχουν στα υπόψη τους τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού, που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ωστόσο δεν αποτελεί μεταγραφική προτεραιότητα για την Πόρτο, η οποία συγκεντρώνεται κυρίως στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ο «Μούζα» αρέσει και βρίσκεται υπό παρακολούθηση, ωστόσο οι Πορτογάλοι δεν έχουν κάνει πρόταση ούτε κάποια ερώτηση γι’ αυτόν ακόμα.

Μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να δουν τον Έλληνα χαφ από κοντά στην επίσκεψη του Ολυμπιακού στο «Ντραγκάο» τον περασμένο Ιανουάριο, στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 1-0 για το Europa League, χάρη σε γκολ του Ελ Κααμπί από ασίστ του Μουζακίτη.

