Ανέβηκε στην τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός με άνετη νίκη κόντρα στις Νέες Ατρομήτου

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε των Νέων Ατρομήτου με 3-0 και πλέον βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι «πράσινες» έχουν βελτιώσει τη βαθμολογική τους θέση σε σύγκριση με την αρχή της χρονιάς και παλεύουν για την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

Στο σημερινό ματς το «τριφύλλι» δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στις Νέες Ατρομήτου και ήρθε εύκολα η νίκη με 3-0.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και ξεκλείδωσε το ματς στο 38΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Πούλιου που έκανε το 1-0.

Στο 69΄ οι «πράσινες» διπλασίασαν τα τέρματα τους με προβολή της Μπράντιτς ενώ το τελικό 3-0 έγραψε η Ζώτου στο 78΄με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή.

Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Νάση, Σαμπανάτζιτς, Πέιου, Κόλλια (70΄ Στεργιούλη), Νάνου (63΄ Ζώτου), Πούλιου (87΄ Σκαρλατίδη), Σιαφαρίκα (87΄ Φάμελου), Μπριάνα (87΄ Λιανού), Κωστοπούλου, Καλαντάντζε και Μπράντιτς.