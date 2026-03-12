Μεγάλη -και κρίσιμη- Πέμπτη!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τα 2+2 αυριανά παιχνίδια ποδοσφαίρου και μπάσκετ που θα διαμορφώσουν δεδομένα

Ναι, είναι μια μεγάλη, πολύ σπουδαία Πέμπτη για τα αθλητικά μας σαλόνια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Προφανώς με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, με διαφορετικές συνθήκες άγχους και "πρέπει", αλλά στο τέλος της βραδιάς θα έχουν διαμορφωθεί δεδομένα, κάποια εκ των οποίων ισχυρά:

- Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την 5η ομάδα της La Liga. Φυσικά δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για ποιο λόγο είναι το αουτσάιντερ του ζευγαριού κόντρα στην Μπέτις. Σε καμία περίπτωση όμως "χαμένος από χέρι", πόσο μάλλον αυτή την περίοδο όπου έχει βρει διάταξη η οποία κουμπώνει στο ρόστερ, αυτοπεποίθηση μέσα από τις νίκες και στην τελική, δεν έχει να χάσει τίποτα, μόνο να κερδίσει από αυτά τα ματς.

Αν αποκλειστεί δεν θα τον "σταυρώσουν", αν προκριθεί ανοίγεται μπροστά του τρομερή προοπτική διάκρισης στο Europa League. Εχει συνηθίσει το τριφύλλι φέτος -όσο αυτό "συνηθίζεται"- να παίζει με απουσίες. Δεν ξημέρωσε μέρα αγώνα που ο εκάστοτε προπονητής του να είχε ΟΛΟΥΣ τους παίκτες στη διάθεσή του. Τεράστια γκαντεμιά. Απόψε το "χτύπημα" είναι στο κέντρο της άμυνας, όπου για διάφορους λόγους ο Μπενίτεθ δεν έχει Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Ερντάντεθ και Γεντβάι. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειονότητα κόσμου και Τύπου πιστεύει ότι και μέσα από αυτή τη συνθήκη, ο Ισπανός τεχνικός πρέπει να εμπιστευθεί ξανά τη διάταξη (3-4-2-1) που έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο την ομάδα του.

Να "βαφτίσει" δηλαδή τον Καλάμπρια κεντρικό αμυντικό και μαζί με τους Κάτρη και Ίνγκασον να παρατάξει τρεις στόπερ, δίνοντας όλη τη δεξιά πλευρά είτε στον Πελίστρι είτε στον Ζαρουρί. Για να είμαι δίκαιος, ακόμη και 0-3 να έρθει το ματς (χτύπα ξύλο) αύριο, αν ο Παναθηναϊκός παραταχθεί όπως στα τελευταία ματς θα έχει πράξει το σωστό ποδοσφαιρικά. Το έκανε πρόσφατα και η Χετάφε. Με στιβαρή πεντάδα (5-4-1) ανασταλτικά, με ισχνότατη κατοχή μπάλα (29-71%) αλλά τελικά η Μπέτις είδε... τα ραδίκια ανάποδα. Μακάρι να γίνει "καθρέφτης" και για τον Παναθηναϊκό αυτό το ματς.

Ο Πελεγκρίνι έχει φτιάξει μια "μπαλάτη" ομάδα, ποδοσφαιριστές τύπου Άντονι μπορούν να κρίνουν ένα ματς, όμως ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης είναι εθισμένος στις υπερβάσεις. Άλλωστε το μοναδικό του "πρέπει" είναι να σταθεί ανταγωνιστικός απέναντι στους Ισπανούς. Να εξαντλήσει τα "μπορώ" του. Αν αυτό αρκεί, θα το "απαντήσει" μόνο το γήπεδο. Πάντως και με ισοπαλία αύριο μια χαρά θα διατηρήσει τις ελπίδες του για τη ρεβάνς.

- Η ΑΕΚ θα παίξει στο Τσέλιε με εντελώς διαφορετικές συνθήκες απ΄ότι στο ματς που έδωσε εκεί στις 2 Οκτωβρίου 2025, όταν έχασε με 3-1. Οι Σλοβένοι δεν έχουν πλέον τον Κοβάτσεβιτς, τον άνθρωπο που είχε κάνει χατ τρικ στο ματς της League Phase, το κυριότερο όμως δεν έχουν στον πάγκο τον άνθρωπο που δημιούργησε αυτή την ομάδα, τον Αλμπερτ Ριέρα. Πάνω απ΄όλα, φυσικά, η σημερινή ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη από "Την ΑΕΚ του Οκτωβρίου", του χειρότερου μήνα στη θητεία του Νίκολιτς.

Δουλεύει 9 μήνες, έχει αποκτήσει πολύ ισχυρότερους αυτοματισμούς, έμαθε να παίζει το 4-4-2 που όπως φαίνεται θα επιλέξει ξανά ο Σέρβος αύριο, με δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα και πίσω τους τετράδα στα χαφ δίχως κλασικό ακραίο (Μαρίν, Πινέδα, Περέϊρα και Γκατσίνοβιτς). Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, η Ένωση είναι το φαβορί στο ζευγάρι και πρέπει να το αποδείξει. Εκτιμώ πως ο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του όχι να πάει συντηρητικά για αποτέλεσμα, αλλά να παίξει πιο απαιτητικά για να φύγει η ομάδα του με νίκη, όπως έκανε κι άλλες φορές εκτός έδρας στο φετινό Conference League. Οπως κι αν έχει η ΑΕΚ οφείλει ποδοσφαιρικά να φτιάξει απόψε τη ζωή της ενόψει και της ρεβάνς.

- Στο Μονακό ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα βρει μπροστά του μια ομάδα που με το... ζόρι δεν έχει διαλυθεί! Η, επίσημη, αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο ήταν το τελευταίο καρφί στην καρδιά των Μονεγάσκων που φαντάζουν ιδανική "λεία" για την ομάδα του Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός με σοβαρότητα πέρασε "αέρα" και από τον Παρίσι, οπότε με "διπλό" σήμερα στο Πριγκιπάτο διπλοκλειδώνει την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας βλέποντας ακόμη και την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Ομολογώ ότι δεν βλέπω πως δεν θα νικήσει απόψε αυτός ο Ολυμπιακός, αυτή τη Μονακό.

- Τέλος στο T-Center ο μπασκετικός Παναθηναϊκός παίζει απόψε μια ζαριά στην οποία δεν χωράει ΚΑΝΕΝΑ περιθώριο για "άσο-δύο". Η υπόθεση είναι ΜΟΝΟ νίκη, όπως και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει κάψει όλα τα "κανονάκια" του ο Επτάστερος και έτσι όπως τα... κατάφερε θα παίζει μονίμως με την πλάτη στον τοίχο, μέχρι να πάρει ανάσα. Λογικά το γήπεδο απόψε θα έχει "σεισμικές δονήσεις" όταν εμφανιστεί με τα αθλητικά του ο Ματίας Λεσόρ. Πρώτα για εκείνον, που τόσο βασανίστηκε σχεδόν 1,5 χρόνο, η βραδιά είναι τεράστια και εν συνεχεία φυσικά για την ομάδα του η οποία δίχως αυτόν δεν υπήρξε ποτέ ίδια.

Η χθεσινή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση έχει, θεωρώ, διπλό μήνυμα: Και στήριξη αλλά και το ξεκάθαρο "Μάγκες έως εδώ, δεν πάει άλλο, κανονίστε". Φυσικά στο παρκέ οι παίκτες παίζουν και ο προπονητής κοουτσάρει, όμως ο ιδιοκτήτης που έχει επενδύσει πάνω από 40 εκατ. ευρώ φέτος δεν μπορεί να τους βλέπει να ταπεινώνονται αγωνιστικά και να μην αντιδρά. Αταμάν και μπασκετμπολίστες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να κάνουν μια νέα ουσιαστική "αρχή" κόντρα στη Ζαλγκίρις και να διώξουν τα εφιαλτικά σύννεφα που δημιουργεί το 16-14 και η 10η θέση. Μια θέση που προσβάλλει το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης.