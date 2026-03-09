Απίστευτο συμβάν στη Τσεχία: Τερματοφύλακας έδιωξε και έστειλε τη μπάλα σε... μπαλκόνι σπιτιού! (vid)

Ένα απρόσμενο και αρκετά χιουμοριστικό στιγμιότυπο σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μποέμιανς με τη Σλόβαν Λίμπερετς για την 25η αγωνιστική της Czech First League, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Τόμας Κούμπεκ.

Στο 19ο λεπτό του αγώνα, ο έμπειρος γκολκίπερ της Σλόβαν επιχείρησε να απομακρύνει τη μπάλα μετά από μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά από την εστία του. Ωστόσο, το δυνατό του διώξιμο ήταν τόσο άστοχο που η μπάλα κατέληξε εκτός γηπέδου και συγκεκριμένα σε μπαλκόνι σπιτιού που βρίσκεται δίπλα στο στάδιο. Το παράξενο περιστατικό προκάλεσε γέλια στις εξέδρες και πολύ γρήγορα έγινε viral στα social media.

Παρότι η φάση αυτή έκλεψε την παράσταση, το ίδιο το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0). Η Μποέμιανς είχε καλύτερη παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Κούμπεκ κράτησε ανέπαφη την εστία της ομάδας του. Στο δεύτερο μέρος η Σλόβαν Λίμπερετς κατάφερε να σκοράρει με τον Χόντους, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η αναμέτρηση είχε και ένταση, καθώς σημειώθηκαν δύο αποβολές. Πρώτος αποβλήθηκε ο Γιαν Ματούσεκ, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και ο Σόλιου, αφήνοντας και τις δύο ομάδες με δέκα ποδοσφαιριστές.

Παρά το γεγονός ότι δεν μπήκαν γκολ, ο βαθμός θεωρείται πιο θετικός για τη Μποέμιανς. Από την άλλη πλευρά, η Σλόβαν Λίμπερετς συνεχίζει να δείχνει σημάδια αστάθειας μετά το δυναμικό ξεκίνημα που είχε στη σεζόν και πλέον βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας.