Απίστευτο συμβάν στη Τσεχία: Τερματοφύλακας έδιωξε και έστειλε τη μπάλα σε... μπαλκόνι σπιτιού! (vid)

Στο 19ο λεπτό του αγώνα, ο έμπειρος γκολκίπερ της Σλόβαν επιχείρησε να απομακρύνει τη μπάλα μετά από μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά από την εστία του. Ωστόσο, το δυνατό του διώξιμο ήταν τόσο άστοχο που η μπάλα κατέληξε εκτός γηπέδου και συγκεκριμένα σε μπαλκόνι σπιτιού που βρίσκεται δίπλα στο στάδιο. Το παράξενο περιστατικό προκάλεσε γέλια στις εξέδρες και πολύ γρήγορα έγινε viral στα social media.
Παρότι η φάση αυτή έκλεψε την παράσταση, το ίδιο το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0). Η Μποέμιανς είχε καλύτερη παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Κούμπεκ κράτησε ανέπαφη την εστία της ομάδας του. Στο δεύτερο μέρος η Σλόβαν Λίμπερετς κατάφερε να σκοράρει με τον Χόντους, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Η αναμέτρηση είχε και ένταση, καθώς σημειώθηκαν δύο αποβολές. Πρώτος αποβλήθηκε ο Γιαν Ματούσεκ, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και ο Σόλιου, αφήνοντας και τις δύο ομάδες με δέκα ποδοσφαιριστές.
Παρά το γεγονός ότι δεν μπήκαν γκολ, ο βαθμός θεωρείται πιο θετικός για τη Μποέμιανς. Από την άλλη πλευρά, η Σλόβαν Λίμπερετς συνεχίζει να δείχνει σημάδια αστάθειας μετά το δυναμικό ξεκίνημα που είχε στη σεζόν και πλέον βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας.
O jedinou trefu prvního poločasu v zápase Bohemky s Libercem se postaral Tomáš Koubek.😍pic.twitter.com/D6wIYec48g— Sporťák (@SportakCZ) March 7, 2026