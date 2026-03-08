Με «χρυσό» σκόρερ τον Πέρβις Εστουπινιάν, η Μίλαν επικράτησε με 1-0 της Ίντερ στο «San Siro» και μείωσε στους επτά βαθμούς την απόσταση από την κορυφή, ελπίζοντας στο... θαύμα της ανατροπής στις επόμενες 10 αγωνιστικές της Serie A!

Η Μίλαν επικράτησε για τρίτη σερί φορά της Ίντερ σε ντέρμπι «della Madonnina». Οι «νερατζούρι» προέρχονταν από αήττητο σερί 15 αγώνων (14 νίκες) και είχαν την ευκαιρία με ενδεχόμενη νίκη να κάνουν σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του 21ου «σκουντέτο».

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου στερήθηκε τον τραυματία Λαουτάρο Μαρτίνες που απουσιάζει τις τελευταίες εβδομάδες και τον Μάρκους Τουράμ που έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή λόγω πυρετού, έτσι δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο... του αιώνιου αντιπάλου.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Πέρβις Εστουπινιάν στο 35', βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά στη Serie A μετά τη μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι στο Μιλάνο, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης από τον Ισημερινό που σκοράρει στο συγκεκριμένο ντέρμπι.

Η Ίντερ παραμένει χωρίς νίκη σε ντέρμπι Μιλάνου από τον Απρίλιο του 2024, με απολογισμό έκτοτε τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις!

Τα highlights του ντέρμπι «della Madonnina» του Μιλάνου: