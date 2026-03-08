Μάρτινς: «Ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο μέρος»

Ο Ζέλσον Μάρτινς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το τέλος του ντέρμπι στο Φάληρο.

Αναλυτικά όσα είπε:



«Προσπαθήσαμε σε όλα τα σημεία να είμαστε ανώτεροι. Ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο μέρος, όμως δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία, όμως δεν απογοητευόμαστε και συνεχίζουμε».



Για τα τρία τελευταία ντέρμπι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη στα οποία δεν σκοράρουν οι «ερυθρόλευκοι»:



«Έχει να κάνει με τις φάσεις που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δεν έχει να κάνει με το πώς συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια μπροστά μας και δεν απογοητευόμαστε».



Για το αν θα χαρακτήριζε το ντέρμπι ματς του ενός γκολ:



«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα. Μας έλειψαν οι λεπτομέρειες και το τελείωμα των φάσεων. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ήμασταν ψηλά, απλώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί για να σκοράρουμε».