Τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες στην τελική ευθεία για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ στον Βοτανικό

O Βασίλης Βέργης μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.

Πιο... τελική ευθεία δεν γίνεται! Μέσα στις προσεχείς ημέρες, όπως είχαμε προ καιρού αποκαλύψει, θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Όμως ήδη από την πλευρά του Κονσόρτσιουμ των τραπεζών (Alpha Bank και Πειραιώς) που χρηματοδοτούν την ανέγερση των εγκαταστάσεων γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε με την έκδοση της άδειας να ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες 4 κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μέσα στην επόμενη εβδομάδα πρόκειται να καταθέσουν καθεμία το φάκελό της ώστε να λάβουν μέρος στον σχετικό διαγωνισμό.

Ανάμεσα σε αυτές τις εταιρίες η μία συμπεριλαμβάνεται στο κονσόρτσιουμ που κατασκευάζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, ακόμη και μέσα στον μήνα που "τρέχει" να ξεκινήσουν τα έργα και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ με στόχο την άνοιξη (Μάιο) του 2027 να έχουν παραδοθεί, όπως και το γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση (βάσει Προεδρικού Διατάγματος) για τη λειτουργία και του τελευταίου.

Όπως αντιλαμβάνεστε το κολοσσιαίο έργο που θα αλλάξει επίπεδο συνολικά στον Παναθηναϊκό, έχει μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του.